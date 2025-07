Diocese de Santarém celebrou 50 anos com igreja cheia e a presença do Presidente da República

A Sé de Santarém encheu-se no dia 16 de Julho para celebrar os 50 anos da criação da Diocese de Santarém, num ambiente solene marcado pela oração, pela gratidão e pelo reencontro de fiéis, sacerdotes, bispos, autoridades civis e religiosas. Marcelo Rebelo de Sousa apareceu e partilhou algumas palavras.

A celebração dos 50 anos da Diocese de Santarém contou com a leitura de uma mensagem enviada pelo Papa Leão XIV, que apelou a um “renovado e frutuoso impulso missionário” na diocese. A cerimónia, que decorreu na Sé de Santarém a 16 de Julho, teve como convidado especial o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A Eucaristia foi presidida pelo Bispo diocesano, D. José Traquina. Durante a homilia, o Bispo de Santarém manifestou o desejo aproximar a Igreja da população, realçando que essa proximidade deve traduzir-se na valorização das famílias, do trabalho, da educação, do cuidado com o ambiente e do apoio aos mais pobres, independentemente da sua cor, origem ou condição social. “Deus tornou-se próximo da humanidade, e a Igreja tem de ser esse sinal vivo e próximo da presença de Deus”, salientou.

Um dos momentos de destaque da celebração foi a mensagem do Papa Leão XIV, lida logo no início, onde o pontífice reforçou a necessidade de unidade e missão, sublinhando a importância de superar rivalidades e egoísmos para caminhar juntos na fé. No final da cerimónia, o Presidente da República também deixou palavras de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho da Diocese, afirmando que a sua história é também “a história de Portugal, a história do futuro”, destacando o serviço prestado na educação, cultura, acção social, saúde e acompanhamento das comunidades.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Leite (PSD), destacou a importância do trabalho da Diocese na comunidade, sublinhando a parceria que existe com a autarquia na valorização e abertura do património religioso à comunidade. O autarca sublinhou ainda que olha para o futuro da Diocese com cada vez mais proximidade ao território. “Actualmente vejo a Diocese de Santarém como uma igreja fiel à nossa identidade, às nossas tradições, mas que também pode ser inovadora e atrair os jovens com novas dinâmicas. E isso tem acontecido e com certeza continuará a ser o molde para o futuro”, vincou.