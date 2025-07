Elementos da coligação TODOS de Alenquer atacados na sede de campanha

Elementos da coligação PSD, CDS-PP, IL foram atacados durante a madrugada com pó químico de extintores. TODOS repudiou o acto de violência e apresentou queixa-crime.

Oito elementos da coligação TODOS (PSD, CDS-PP e IL) de Alenquer foram atacados durante a madrugada de 16 de Julho, enquanto procediam a arranjos e melhoramentos na futura sede de campanha às eleições autárquicas, situada na Rua 1º de Maio, nº 1, no Carregado. Segundo a coligação, que apresentou queixa-crime contra desconhecidos, os criminosos, aproveitando-se de uma porta aberta, invadiram o espaço e descarregaram dois extintores com pó químico na sala, onde se encontravam os elementos da coligação que candidata Francisco Guerra à presidência da Câmara de Alenquer. “Esta acção colocou em risco a integridade física de todos os presentes, agravada pelo facto de existir apenas uma porta de saída”, lê-se no comunicado da TODOS, que considera que o acto “não foi aleatório” uma vez que se sabe, há mais de três semanas, que aquele espaço será a sede oficial da coligação.

Repudiando o acto de violência, a coligação TODOS classifica-o como “um atentado à liberdade política e aos princípios democráticos que devem reger a convivência cívica”, e vinca que não se deixará “intimidar por actos cobardes que atentam contra a liberdade e segurança” dos seus elementos. As autoridades estiveram no local e tomaram conta da ocorrência, embora até ao momento não tenham sido identificados os responsáveis.