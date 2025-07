Entroncamento assinala arranque de duas obras que vão durar vários anos

Entroncamento tem em curso várias obras como a nova escola básica, a nova biblioteca e a regeneração urbana.

A Câmara do Entroncamento assinalou o arranque de duas empreitadas de ciclo prolongado, no valor de 13,5 milhões de euros, uma de regeneração urbana e que engloba uma nova biblioteca e outra de requalificação de uma escola. Ambas as empreitadas têm um prazo de execução de 18 meses. Ilda Joaquim (PS), presidente do município, assinalou o arranque da empreitada de reabilitação urbana da zona junto ao Museu Nacional Ferroviário, obra que inclui uma nova biblioteca, ao mesmo tempo que as máquinas pesadas derrubavam as paredes de um antigo armazém ali situado. “Estamos aqui no centro da cidade, onde vai nascer uma nova centralidade e um centro cultural, um espaço ligado às artes, um centro de convívio e onde a biblioteca desempenhará um papel muito importante”, declarou à Lusa.

O projecto da nova centralidade zona norte inclui uma zona pedonal na Rua Elias Garcia com áreas verdes de lazer, a criação de uma praça digna frente ao Museu Nacional Ferroviário, um parque de estacionamento subterrâneo livre, libertando outros estacionamentos da cidade e um edifício para uma biblioteca moderna e funcional, equipada com várias salas e funções multiúsos. Para Ilda Joaquim a concretização da nova centralidade e Biblioteca Municipal acompanha a requalificação urbana já concretizada da Rua Ferreira Mesquita e dos Bairros Ferroviários e significa a renovação de toda a área envelhecida adjacente. A empreitada, com prazo de execução de 540 dias, foi entregue à empresa Vomera Building Solutions, e representa um investimento de 5,8 milhões de euros, com um financiamento a rondar os 3,4 milhões por parte do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

A autarca assinalou também a construção da Escola Básica Sophia de Mello Breyner Andresen, estando a decorrer, até 24 de Julho, o concurso público para uma empreitada orçada em 7,7 milhões e que vem doptar o equipamento com oito salas para o ensino pré-escolar e oito salas para o ensino básico, com capacidade total para 400 alunos. O futuro equipamento educativo inclui a ampliação do número de salas, ginásio e apoio de balneários, um campo de jogos exterior e equipamentos infantis, a par de uma biblioteca e sala de recursos, entre outros.