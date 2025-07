Festas da Barrosa com tradições taurinas tasquinhas e música para todos os gostos

Procissões, espectáculo pirotécnico, picarias, desfiles de cavaleiros e amazonas, folclore, música rock e bailes.

As festas da Barrosa, no concelho de Benavente, decorrem de 25 a 27 de Julho, com tasquinhas, muita música e actividades ligadas às tradições do campo e dos campinos, entradas e largadas de vacas, provas de perícia e picarias. O campino António Banto Marramaque vai ser homenageado no sábado à hora de almoço.

Os UHF actuam no mesmo dia, David Antunes com a Midnight Band, no domingo. As canções de Brian Adams vão ser tocadas por uma banda de tributo, no primeiro dia. Os ranchos folclóricos actuam na primeira noite, sexta-feira. A procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima está agendada para as 17h00 de Domingo, com a procissão das velas a decorrer na noite anterior.