Mais de 78 mil euros para apoiar colectividades em Salvaterra de Magos

O executivo da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos aprovou diversos protocolos de cooperação destinados ao movimento associativo, cultural e social do concelho, que se traduzem na atribuição de apoios num valor global superior a 78 mil euros. Todas as votações registaram a abstenção da vereadora Marisa Simão, do Chega.

O protocolo com o Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo prevê o financiamento mais significativo, num total de 50 mil euros, para a empreitada de remodelação e adaptação das instalações do centro de dia. A intervenção visa harmonizar as instalações actuais com a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, cuja construção está na fase final. O custo global da obra ascende a 149 mil euros, mais IVA, sendo que a instituição irá recorrer a crédito para cobrir o restante valor.

Entre os beneficiários está também o Clube Desportivo Salvaterrense, que receberá um apoio financeiro de 19 mil euros para a actividade desportiva na época 2025/2026. Já o Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra será contemplado com cinco mil euros. O grupo realizou o festival de folclore infantil no dia 21 de Junho e está já a preparar o festival de folclore do rancho composto por adultos no dia 6 de Setembro.

Também o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo contou com um apoio específico de 560 euros, relacionado com fotografias impressas em tela no âmbito de uma exposição de fotografias e do livro Recolha na Glória do Ribatejo. O grupo de dança Dream Dancing mantém o mesmo apoio do ano anterior, na ordem dos 4 mil euros, destinado a suportar custos de actividade corrente e despesas com transportes.