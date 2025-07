Município de Santarém aumenta saldo de gerência e disponibilidade financeira

Autarquia refere que o desempenho financeiro registado até final de Maio permite reforçar o investimento público, libertar recursos para apoiar as famílias e promover a qualidade de vida da população.

A Câmara Municipal de Santarém registava, em 31 de Maio, um saldo de gerência de 5,6 milhões de euros (ME), e a sua disponibilidade financeira aumentou cerca de 1,2 ME face ao ano anterior, revelou a autarquia. Segundo dados enviados pelo município, o saldo de gerência passou de 4,87 ME em 2023 para 5,64 ME em 2024, um aumento que se deve, de acordo com a autarquia, ao crescimento do volume de investimento e das receitas municipais, com destaque para as transferências do Orçamento do Estado (+1,7 ME) e para o Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis – IMT (+1,2 ME).

As disponibilidades financeiras da câmara também aumentaram, ascendendo a 5,08 ME em Maio de 2025, face aos 3,89 ME registados no mesmo mês de 2024, o que representa um reforço de cerca de 1,19 ME. Em comunicado, a autarquia sublinha que estes resultados demonstram uma gestão “equilibrada e eficiente” dos recursos públicos, garantindo uma “base sólida para a concretização de projetos e investimentos estruturantes no concelho”. Citado na nota, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), afirma que os resultados asseguram “a capacidade do município em concretizar os seus anseios”, referindo que o rigor da gestão dos recursos públicos é fundamental e algo que quer manter e reforçar. A autarquia referiu ainda que este desempenho financeiro permitirá “reforçar o investimento público, libertar recursos para apoiar as famílias e promover a qualidade de vida da população”. E sublinha que, “apesar do aumento do investimento e da despesa corrente, a dívida municipal manteve-se estável, evidenciando a capacidade da autarquia para conjugar crescimento e equilíbrio financeiro”.