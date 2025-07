Novos gabinetes de medicina dentária em Benavente e Samora Correia

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria do Tejo continua a investir na melhoria do acesso à medicina dentária nos cuidados de saúde primários, tendo iniciado em Julho os preparativos para a construção de novas salas dedicadas nos centros de saúde de Benavente e Samora Correia.

No dia 9 de Julho teve lugar uma visita técnica ao Centro de Saúde de Benavente, no âmbito da elaboração do projecto para a construção de salas específicas para medicina dentária e gabinetes de higiene oral. O projecto está a ser desenvolvido pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, uma entidade do Ministério da Saúde especializada em engenharia de instalações de saúde.

Além de Benavente, também a Unidade de Saúde Familiar (USF) de Samora Correia recebeu, no mesmo dia, uma visita técnica com a participação da mesma entidade. Em causa está a preparação do projecto para a construção de dois novos gabinetes médicos, destinados a apoiar a autonomização clínica de internos dos últimos anos do Internato de Medicina Geral e Familiar. Segundo a ULS, esta ampliação vai expandir a actividade da unidade e consolidar a formação na USF de Samora Correia.

A expansão da medicina dentária na região tem vindo a traduzir-se em números concretos: entre Janeiro e Junho deste ano foram realizadas 5.317 consultas de medicina dentária nas unidades da ULS, um aumento face às 1.744 consultas registadas no mesmo período de 2024.