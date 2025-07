O empresário Manuel Oliveira voltou a premiar os dois alunos da União de Freguesias da Parreira e Chouto

O empresário Manuel Oliveira voltou a premiar os dois alunos da União de Freguesias da Parreira e Chouto, concelho da Chamusca, que tiveram as melhores notas no quarto ano de escolaridade. Os prémios, no valor de trezentos euros cada, foram entregues pelo empresário, a Santiago Oliveira da EB1 do Chouto (à esq.) e João Rodrigues da EB1 da Parreira, no dia 12 de Julho, pelas 10h30, na sede da União de Freguesias. Na cerimónia, estiveram presentes as famílias dos estudantes, amigos e professores.