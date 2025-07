Orçamento Participativo Jovem de Arruda com 89 participações

O projecto “Um novo palco, uma nova vida” foi o vencedor da edição deste ano do Orçamento Participativo Jovem de Arruda dos Vinhos (OPJAV), reunindo um total de 56 votos. A proposta, apresentada por Ana Rita Carvalho, tem como objectivo melhorar os revestimentos do palco da sede da Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Alcobela de Baixo, em Arranhó. A intervenção, segundo a Câmara de Arruda dos Vinhos, tornará o palco mais seguro, funcional e atractivo. O investimento previsto pelo município no projecto é de 7.455 euros, acrescido de IVA, sendo o restante valor necessário suportado pela colectividade. Na edição de 2025 do OPJAV foram recebidos 89 votos válidos em diversos projectos, num processo que visou promover a participação cívica dos jovens do concelho, incentivando o diálogo entre os eleitos, a comunidade e a juventude. Tal como O MIRANTE já tinha noticiado, a verba prevista este ano sofreu um aumento de 50% face às quatro edições anteriores. Para participar bastou ter entre 16 e 30 anos e as propostas dos trabalhos a realizar foram apresentadas entre 1 e 31 de Março.