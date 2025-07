Ourém tem mais de 1.300 alunos estrangeiros com origem em 51 países distintos

Números avançados pelo presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, demonstram que tem havido muita procura pelo concelho em matéria de Ensino.

Depois de decorrido mais um ano lectivo, o presidente da Câmara Municipal de Ourém fez um balanço positivo durante a última assembleia municipal. Luís Albuquerque apresentou dados relativos à acção social, refeições escolares e transportes, começando por adiantar que neste momento o concelho tem 30 estabelecimentos escolares, integrados em três agrupamentos. Existem três colégios com contrato de associação e quatro IPSS dependentes da acção do Estado. Existe também um externato e um centro infantil, duas escolas profissionais, dois conservatórios de música e uma academia de dança.

No total, Ourém tem 7.443 alunos, um número que representa um aumento em relação ao ano lectivo anterior, no qual estavam matriculados 7.172. “A título de curiosidade, mas também porque é bem expressivo da procura pelo concelho de Ourém, temos nas nossas escolas, pelo menos, 1.377 alunos estrangeiros, com origem em 51 países distintos”, avançou. Luís Albuquerque referiu que estavam registados 679 alunos enquanto beneficiários de Escalão A e 829 de Escalão B. Quanto a refeições escolares, os dados indicam que foram fornecidas 593.496 refeições ao longo do ano.

Sobre o transporte escolar, o mesmo foi assegurado a cerca de 3.151 alunos, no percurso casa – escola, e a 141 alunos, para o local de refeições. “A título de curiosidade, mas porque também considero importante, recordo que, aplicando a lógica de cada aluno realiza duas viagens por dia, ida e volta, passamos a falar no transporte de 6.584 passageiros por dia, sendo as despesas registadas, relativas a custos directos com transportes escolares, atingiu o valor de cerca de 611 mil euros”, vincou, sublinhando que para além destes valores, “importa também referir o montante de 267 mil euros, associado ao vencimento das 16 colaboradoras municipais, que acompanham diariamente os transportes dos alunos”.