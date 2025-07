Politécnico de Tomar no primeiro Encontro Regional INOVC+

Programa estratégico para transferência de conhecimento e tecnologia na Região Centro, que reúne 23 parceiros em rede.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) participou no 1.º Encontro Regional do INOVC+, realizado nos dias 9 e 10 de Julho, na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (UBI) e no PARKURBIS, na Covilhã. O evento contou com a presença dos membros do consórcio INOVC+ e de representantes institucionais e empresariais da região centro.

O encontro teve como principal objectivo a dinamização do ecossistema de inovação da Região Centro, promovendo a articulação entre entidades co-promotoras do INOVC+, a partilha de experiências e boas práticas, e o reforço do trabalho colaborativo em rede.

O INOVC+ é um programa estratégico para a Região Centro que consiste na implementação e consolidação de um Ecossistema de Inovação para a Transferência de Conhecimento e Tecnologia que, num contexto de trabalho em rede de 23 parceiros, potencie a valorização e a transferência de conhecimento e de resultados de I&D+I para a economia regional.