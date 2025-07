Presidente de VFX visita Biovegetal e Iberol

No âmbito da iniciativa “+Proximidade”, que visa reforçar a ligação entre a Câmara de Vila Franca de Xira e as empresas do concelho, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), visitou as instalações fabris da Biovegetal e da Iberol, localizadas em Alhandra. O autarca foi recebido pelo conselho de administração das empresas. A Biovegetal/Iberol é uma empresa de biocombustíveis, área estratégica que enfrenta desafios significativos de médio e longo prazo. Segundo os responsáveis, citados pelo município em comunicado, a empresa está a trabalhar em soluções que garantam a sua adaptação e competitividade num mercado em constante evolução.

Com mudanças recentes na sua estrutura accionista e uma visão orientada para o futuro, a Biovegetal/Iberol encontra-se a consolidar as bases para o seu crescimento e sustentabilidade, mantendo-se como uma das principais empregadoras e geradoras de valor económico na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

Durante a visita do autarca foram também abordados aspectos relacionados com as instalações da empresa, nomeadamente a sua adequabilidade aos projectos de expansão previstos para os próximos anos.