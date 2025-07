Projecto para reabilitar Bairro da Pedra Furada em VFX continua no papel

Câmara de Vila Franca de Xira quer dar uma nova imagem ao bairro mas o projecto ainda se encontra em revisão.

A Câmara de Vila Franca de Xira quer requalificar e dar uma nova imagem ao bairro da Pedra Furada, nas proximidades das piscinas municipais da cidade, mas o projecto lançado há ano e meio, no valor de 176 mil euros, ainda não passou à fase de obra. No início de Junho, segundo informação publicada no portal de contratação pública Base, o município decidiu abrir concurso público, no valor de 32.500 euros, visando encontrar uma empresa que possa realizar a revisão do projecto de execução da obra para reabilitar o bairro. Ao concurso candidataram-se três empresas de arquitectura e projectos.

Recorde-se que, em Março de 2024, o município de Vila Franca de Xira assinou a escritura de compra e venda de 129 fracções de bairros de habitação social construídos pela insolvente cooperativa Promocasa, num negócio fixado em dois milhões e 869 mil euros, onde se incluiu o bairro da Pedra Furada.

A compra foi apoiada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) sendo que dois milhões e 647 mil euros foram pagos pelo Estado no âmbito do programa 1º Direito, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. São, ao todo, 22 fracções no Bairro dos Avieiros, 27 fracções no Bairro da Pedra Furada, 42 fracções no Bairro do Bom Retiro e 38 no Bairro dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), já havia prometido em reunião de câmara, em Dezembro do ano passado, que a partir do momento em que se efectuasse a transferência de propriedade destes bairros havia condições para avançar com um conjunto de obras de requalificação.