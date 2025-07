Raptou e violou jovem mulher com deficiência no Carregado

Uma rapariga de 22 anos, com deficiência motora, foi raptada e violada sucessivas vezes na casa de um amigo do irmão a quem pediu boleia, no Carregado, Alenquer. O caso deixou em choque a comunidade e o agressor foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no Carregado, por rapto e violação.

Os factos aconteceram no dia 14 de Julho. A vítima ligou ao agressor, amigo do seu irmão, a pedir boleia até à sua casa, localizada em Alenquer. O homem acedeu ao pedido, mas em vez de a deixar na sua casa acabou por levá-la contra a sua vontade para a casa no Carregado, onde ele vive. Segundo a Polícia Judiciária, ali a manteve em cativeiro forçado durante 24 horas, tendo-a violado diversas vezes e agredido fisicamente.

Fonte da PJ diz a O MIRANTE que se tratou de um cenário desesperante em que a vítima tentou por diversas vezes pedir ajuda mas, num dos momentos, terá mesmo sido amordaçada e impedida de o fazer. Terá aproveitado uma ida do agressor à casa de banho e conseguiu ligar a pedir ajuda ao pai a pedir, que foi de imediato à GNR de Alenquer reportar o caso. Contactada a Polícia Judiciária, os agentes foram ao terreno de imediato e, após investigações, conseguiram localizar e deter o suspeito, que não tem ocupação profissional conhecida.