Repovoamento de peixes no rio Almonda um ano após episódio de mortandade

Repor os peixes nativos no troço do rio Almonda que foi afectado com um episódio de mortandade no início de Agosto do ano passado foi o objectivo da acção de translocação promovida pelo município de Torres Novas, na manhã de quinta-feira, 17 de Julho. Depois de identificadas as espécies de peixes nativos noutros troços do rio, alguns exemplares foram levados para a zona onde morreu cerca de uma tonelada de peixes, alegadamente na sequência de um episódio grave de poluição.

Além de técnicos do ambiente do município, a acção contou com a participação do Clube dos Amadores de Pesca do Almonda, a Associação dos Amigos do Rio Almonda e do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Recorde-se que a manhã de terça-feira, 6 de Agosto, ficou marcada como um dos episódios mais tristes na história do rio Almonda. Uma descarga poluente, alegadamente provocada por uma empresa industrial que opera na zona de Torres Novas, provocou a morte de várias centenas de peixes e poluiu o leito do rio. A situação, detectada pelos serviços municipais por volta das oito horas da manhã dessa terça-feira, foi verificada junto ao Açude Real. O município, através de um comunicado partilhado algumas horas depois de verificada a ocorrência, afirmou que a situação foi de imediato reportada pela autarquia às autoridades competentes, nomeadamente ao departamento de Ambiente da Polícia de Segurança Pública. Até hoje não foram atribuídas responsabilidades pela poluição.