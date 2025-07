Rota das Fontes em Casével e passadiços de Vaqueiros valorizam território

A União de Freguesias de Casével e Vaqueiros apresentou no sábado, 12 de Julho, a Rota das Fontes na freguesia de Casével e os passadiços na freguesia de Vaqueiro. Uma nova oferta turística que pretende contribuir para a promoção e valorização do território do concelho de Santarém.

Na apresentação dos projectos estiveram o presidente da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, Miguel Tomás, e o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, entre outros autarcas e população. João Leite enalteceu a capacidade da junta de freguesia em agarrar em oportunidades de financiamento europeu e materializar projectos diferenciadores. A Câmara de Santarém assumiu a componente não financiada.

O programa começou com uma caminhada de cerca de 7 quilómetros em Casével, para conhecer as requalificadas Fontes da Comenda, do Canavial, da Várzeas e da Póvoa. Em Vaqueiros foram apresentados os passadiços da travessa do Lagarto e da Peneireira. Um dia de festa que foi animado pelo Grupo de Cavaquinhos de Casével na renovada Fonte da Póvoa.