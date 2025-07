Unidade de Promoção do Sucesso Escolar de VFX envolveu mais de 200 turmas

A Unidade de Promoção do Sucesso Escolar (UPSE) do concelho de Vila Franca de Xira mobilizou a presença de 5.064 participantes no último ano lectivo em várias acções destinadas a melhorar o sucesso académico das crianças e jovens. O balanço foi feito numa cerimónia realizada no Palácio do Sobralinho na última semana. A UPSE é composta por uma equipa multidisciplinar de nove técnicos, com formação nas áreas da psicologia, educação social, animação sociocultural, terapia da fala e educação de infância.

Este foi o terceiro ano de funcionamento da UPSE, que tem vindo a consolidar a sua intervenção no território com um enfoque na promoção do ajustamento psicossocial e do sucesso académico de crianças e jovens. No total, segundo comunicado da Câmara de Vila Franca de Xira, foram promovidas 31 acções distintas, dirigidas a públicos diversos: alunos, docentes, técnicos especializados e encarregados de educação.

Ao longo do ano lectivo, contabiliza a câmara, a UPSE dinamizou 3.999 sessões, envolvendo 211 turmas e um conjunto vasto de intervenientes da comunidade educativa. Entre as atividades realizadas, destacam-se três webinares dirigidos a encarregados de educação, com foco em temáticas relevantes e actuais como o autismo, literacia digital gaming e gambling, que contaram com 268 participantes, bem como quinze acções de formação certificada para docentes, que envolveram 286 professores e totalizaram 66 horas de formação.