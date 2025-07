Vai haver leilão de 300 MW de potência renovável na antiga central do Pego

Direcção-Geral de Energia e Geologia anunciou a abertura de um procedimento concorrencial, no último quadrimestre de 2025, para atribuição de 300 megawatts (MW) de potência de injecção na rede eléctrica, no nó do Pego, em Abrantes.

Um anúncio da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), através da sua página oficial no LinkedIn, indica que o Ministério do Ambiente e Energia vai abrir, no último quadrimestre de 2025, um procedimento concorrencial para a atribuição de 300 megawatts (MW) de potência de injecção na Rede Eléctrica de Serviço Público” (RESP), através do ponto de ligação da antiga central a carvão do Pego, em Abrantes.

Segundo a mesma nota informativa, este procedimento recorrerá à capacidade remanescente do ponto de ligação da antiga central a carvão, encerrada em 2021, e “enquadra-se nos objectivos nacionais de aumento da capacidade instalada de energias renováveis até 2030”. Segundo a DGEG, a potência a leilão será “destinada à electricidade produzida exclusivamente a partir de uma ou mais fontes de energia renovável, num centro electroprodutor com armazenamento integrado”. O procedimento recorrerá à potência excedentária do leilão lançado em 2021.

Recorde-se que, em 2022, foi adjudicado à Endesa um projecto de energias renováveis no Pego, actualmente em fase de implementação, com um investimento de cerca de 600 milhões de euros. Este projecto integra soluções de produção solar, eólica e de hidrogénio verde, utilizando 224 MW dos cerca de 600 MW disponíveis no local. O novo procedimento visa agora atribuir a maior parte da potência excedentária do leilão lançado em 2021. A iniciativa, segundo a DGEG, “vem reforçar a relevância estratégica da região do Pego como zona-chave para a transição energética e o desenvolvimento económico sustentável do país”.