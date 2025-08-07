Atelier de Escrita Criativa no Sardoal convidou participantes a redefinir identidades e fronteiras

Centro Cultural Gil Vicente foi palco do Atelier de Escrita Criativa que explorou conceitos de identidade, fronteira e utopia através da escrita colectiva.

O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, recebeu um Atelier de Escrita Criativa. O encontro, que se realizou a 25 de Julho, teve como objectivo explorar os conceitos de identidade, fronteira e utopia através da escrita colectiva. Dirigido a todos os que possuem um gosto especial pela escrita e desejam aprimorar as suas competências, o atelier apresentou-se como uma oportunidade para aprofundar os saberes.

Ao longo da sessão foram lançados desafios que conviaram os participantes a pensar sobre “os lugares de fronteira” e “as utopias que nos levam a imaginar outras realidades”, pretendendo fomentar um exercício criativo sobre as paisagens interiores que moldam cada identidade individual e como, em diálogo, estas podem inspirar novas formas de vida colectiva, refere a organização. A meta final foi, em conjunto, escrever uma história comum, capaz de transformar paisagens de sempre num futuro reinventado.

A actividade inseriu-se no âmbito do projecto “A Meio do Tejo”, uma coprodução entre a companhia Terra Amarela e os municípios de Alcanena, Ourém, Tomar e Sardoal, contando com um financiamento da Direcção-Geral das Artes, através do Apoio à Programação da RTCP (Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses).