Desenhos e gravuras de Pedro de Sou ...

Desenhos e gravuras de Pedro de Sousa na Casa do Brasil em Santarém

Um conjunto de obras em desenho e gravura do artista Pedro de Sousa vai estar em exposição na Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral, em Santarém, de 2 de Agosto a 11 de Outubro. A mostra reúne um conjunto de obras que exploram universos simbólicos, mapas interiores e narrativas visuais de grande densidade poética. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 9h00 e as 12h30, e das 14h00 às 17h30.
Segundo a informação divulgada pelo município, Pedro de Sousa desenvolveu a sua prática artística sobretudo entre as décadas de 1970 e o início dos anos 1990, com especial enfoque no desenho, na gravura e na pintura figurativa. Paralelamente, desempenhou um papel relevante como autor e formador, contribuindo de forma significativa para o panorama artístico português. Faleceu a 16 de Agosto de 1994, deixando um legado no domínio das artes visuais, em particular no desenho e na gravura.

