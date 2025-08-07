Festival de Estátuas Humanas no fim de semana em Santarém

A sexta edição do In. Estátuas - Festival de Estátuas Humanas vai decorrer nos dias 8, 9 e 10 de Agosto, tendo como palco o centro histórico de Santarém. Nos dois primeiros dias, as estátuas vivas vão estar em exibição entre as 21h30 e as 23h30 e no último dia entre as 17h30 às 19h30. No domingo, o grupo Camisas Negras vai animar o ambiente a partir das 18h00. Tal como em anteriores edições, o público vai poder votar nos seus artistas favoritos, tanto presencialmente como através de votação online. Os vencedores serão revelados no domingo, 10 de Agosto, a partir das 19h30, no encerramento do evento.