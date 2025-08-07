Fundação José Saramago promove literatura, natureza e cinema na Azinhaga

Delegação da Azinhaga da Fundação José Saramago vai promover durante o mês de Agosto um conjunto de actividades gratuitas no Largo das Divisões, na Azinhaga, que unem literatura, observação da natureza e cinema, convidando a comunidade a celebrar a cultura em diálogo com o meio ambiente.

Ao longo do mês de Agosto, o Largo das Divisões, na Azinhaga, será palco de um programa especial de iniciativas culturais e ambientais, promovido pela Fundação José Saramago em colaboração com a 30por1linha – Associação Sociocultural e Ambiental. No sábado, dia 2 de Agosto, a programação iniciou com a Hora do Livro, dedicada à leitura partilhada de excertos da obra “As Intermitências da Morte”, de José Saramago. Este momento literário foi seguido por uma sessão de “Observação de Borboletas Nocturnas”.

Ainda durante todo o mês, o pátio da Fundação José Saramago, na Azinhaga, acolhe um ciclo de Cinema ao Ar Livre, com sessões a decorrer às sextas-feiras, dias 8, 15, 22 e 29 de Agosto, às 21h30. A selecção de filmes aborda temáticas como a memória, a ruralidade, a tradição e a literatura, proporcionando uma experiência cultural e enriquecedora. A entrada é livre e os títulos dos filmes podem ser consultados na programação disponível no site da Fundação.