Junta de freguesia promove 4.ª edição do “Verão Ferreira do Zêzere”

Com o objectivo de valorizar a cultura local, a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere promove, durante os sábados de Agosto, a 4.ª edição do “Verão Ferreira do Zêzere”, um evento de entrada gratuita que junta música, espectáculos e feiras tradicionais na Praça da Vila.

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere está a promover a quarta edição do evento “Verão Ferreira do Zêzere”, uma iniciativa cultural que promete animar os sábados do mês de Agosto na Praça da Vila, sempre com início às 21h30 e entrada gratuita. Com um programa diversificado e acessível, o evento visa dinamizar o centro da vila, apoiar o comércio local e valorizar a cultura, tanto para os residentes como para os visitantes.

Além das actividades nocturnas, o “Verão Ferreira do Zêzere” conta ainda com programação diurna. A partir das 08h00, a Praça da Vila acolhe a Feira de Artesanato e a Feira de Velharias, onde se destacam produtos locais e a tradição regional, proporcionando um ambiente de convívio e descoberta do património ferreirense.

O programa teve início no dia 2 de Agosto, com um espectáculo de ilusionismo protagonizado pelo Mágico David Martins, seguido de um concerto com a cantora Carolina Ribeiro, artista com raízes em Ferreira do Zêzere. A noite conta com o apoio da Fundação Maria Dias Ferreira. No dia 16 de Agosto, o palco será animado pelas actuações de Lídia Carolina e Ricardo Barbosa, que prometem uma noite dedicada à música portuguesa. A programação encerra no dia 30 de Agosto com os concertos de Éme Jay e Graciano Caldeira, numa noite que assinala o final do evento.