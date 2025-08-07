Noites de Verão regressam à Praça da República em Tomar

As Noites de Verão estão de regresso à Praça da República em Tomar. A iniciativa, que resulta de uma parceria entre a Câmara de Tomar e a Junta de Freguesia de São João Baptista e de Santa Maria dos Olivais, vai decorrer todos os sábados de Agosto, sempre às 22h00. Dia 9 há Noite de Fados, com os fadistas Ana Fernandes, Catarina Ferreira, Francisco Costa, Peu Madureira e os guitarristas António Sereno e Paulo Marques. Para dia 16 a proposta é uma Noite de DJs, com actuações de RoKas e Francesco e Curra. Dia 23 há Noite Musical com o grupo Tomar-lhe o Gosto. No dia 30 há Noite de Folclore, com a participação dos Ranchos Folclóricos São Miguel de Carregueiros, Os Camponeses de Minjoelho e Rancho Infantil de Minjoelho.