Abrantes Clube de Padel duplica capacidade e investe no futuro

O Abrantes Clube de Padel duplicou a sua capacidade com a inauguração de dois novos campos cobertos, reforçando a sua infraestrutura e preparando-se para uma nova fase de desenvolvimento que inclui a construção de um edifício de apoio previsto para 2026.

O Abrantes Clube de Padel (ABCP) concluiu recentemente uma nova fase do seu processo de expansão, com a entrada em funcionamento de dois novos campos cobertos, que se juntam aos dois já existentes. Com esta ampliação, o clube passa a dispor de quatro campos operacionais, dois dos quais indoor desde Julho de 2025, uma antecipação face à previsão inicial de inauguração em Setembro. Este projecto permitirá melhorar significativamente as condições de prática ao longo de todo o ano, reforçando a capacidade de resposta do ABCP para a realização de treinos, jogos sociais, competições e diversos eventos desportivos.

A nova estrutura destaca-se pela sua funcionalidade e pela integração cuidada no espaço natural envolvente. O acesso aos campos faz-se pela Rua da Fábrica do Sabão, no Aquapolis Norte, junto ao Tejo, numa zona privilegiada da cidade para a prática desportiva ao ar livre, em harmonia com a natureza circundante. Paralelamente, encontra-se em fase de preparação a próxima etapa do projecto de desenvolvimento do clube, que contempla a construção de um edifício de apoio com balneários, instalações sanitárias, zona de restauração e loja de artigos desportivos. A obra deverá ter início nos próximos meses, estando a sua conclusão prevista para o início de 2026. Este novo equipamento permitirá dotar o clube de melhores condições de acolhimento para atletas, visitantes e equipas técnicas.

O ABCP, explicou ainda que “o clube tem vindo a crescer de forma sustentada, acompanhando o aumento da procura pelo padel na região, e reforça agora a sua estrutura com vista a melhorar a experiência desportiva e a oferta de serviços em Abrantes”.