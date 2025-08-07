uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Desporto Abrantes Clube de Padel duplica cap ...
Abrantes Clube de Padel duplica capacidade e investe no futuro
Abrantes Clube de Padel duplicou capacidade com a inauguração de dois novos campos cobertos - foto DR

Abrantes Clube de Padel duplica capacidade e investe no futuro

O Abrantes Clube de Padel duplicou a sua capacidade com a inauguração de dois novos campos cobertos, reforçando a sua infraestrutura e preparando-se para uma nova fase de desenvolvimento que inclui a construção de um edifício de apoio previsto para 2026.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Abrantes Clube de Padel (ABCP) concluiu recentemente uma nova fase do seu processo de expansão, com a entrada em funcionamento de dois novos campos cobertos, que se juntam aos dois já existentes. Com esta ampliação, o clube passa a dispor de quatro campos operacionais, dois dos quais indoor desde Julho de 2025, uma antecipação face à previsão inicial de inauguração em Setembro. Este projecto permitirá melhorar significativamente as condições de prática ao longo de todo o ano, reforçando a capacidade de resposta do ABCP para a realização de treinos, jogos sociais, competições e diversos eventos desportivos.
A nova estrutura destaca-se pela sua funcionalidade e pela integração cuidada no espaço natural envolvente. O acesso aos campos faz-se pela Rua da Fábrica do Sabão, no Aquapolis Norte, junto ao Tejo, numa zona privilegiada da cidade para a prática desportiva ao ar livre, em harmonia com a natureza circundante. Paralelamente, encontra-se em fase de preparação a próxima etapa do projecto de desenvolvimento do clube, que contempla a construção de um edifício de apoio com balneários, instalações sanitárias, zona de restauração e loja de artigos desportivos. A obra deverá ter início nos próximos meses, estando a sua conclusão prevista para o início de 2026. Este novo equipamento permitirá dotar o clube de melhores condições de acolhimento para atletas, visitantes e equipas técnicas.
O ABCP, explicou ainda que “o clube tem vindo a crescer de forma sustentada, acompanhando o aumento da procura pelo padel na região, e reforça agora a sua estrutura com vista a melhorar a experiência desportiva e a oferta de serviços em Abrantes”.

Abrantes Clube de Padel duplica capacidade e investe no futuro
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...