Benavente, Samora Correia e Alverca já conhecem adversários na 2ª Divisão Nacional de Andebol

Sorteio da 2ª Divisão Nacional de Andebol ditou adversários de três equipas da região na próxima temporada. Benavente irá jogar na Zona 2, enquanto Samora Correia e Alverca marcam regresso ao escalão na Zona 3.

Os clubes ribatejanos que competem na 2ªDivisão Nacional de Andebol já conhecem os adversários para a primeira fase da temporada 2025/26. A Associação Desportiva e Cultural de Benavente (ADCB), o Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) e a União Juventude de Alverca (UJA) integram zonas com uma dezena de equipas de todo o país.

No caso da ADC Benavente, a equipa ficou colocada na Zona 2 – Centro, onde irá defrontar FC Gaia B, AC Lamego, CDC São Paio Oleiros, AD Sanjoanense, Alavarium, AD Albicastrense, AC Sismaria, Juve Lis e o Estarreja AC. As equipas do NASC e UJ Alverca, ambas recém-promovidas à 2ª Divisão Nacional, ficam colocadas na Zona 3- Sul, juntamente com SL Benfica ‘B’, CF Estrela Amadora, Naval Setubalense, Clube Oriental Lisboa, GM 1.º Dezembro – Queijas, CCR Alto Moinho, CSS Pinhal Frades e o CA Rangers Telheiras.

Os primeiros dois classificados de cada zona apuram-se directamente para a fase final e disputam entre si o título de campeão da divisão. Os restantes oito plantéis de cada zona jogam a fase de manutenção, começando com 50% dos pontos da primeira fase. As últimas duas equipas de cada fase de manutenção são condenadas à descida de divisão.

O Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina da Federação de Andebol de Portugal é, actualmente, o equivalente a uma 3ª Divisão Nacional, com o surgimento recente da Divisão de Honra. A prova está prevista arrancar no segundo fim-de-semana de Setembro e prolonga-se até final de Março de 2026.