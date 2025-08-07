Búzios encerra época com recordes e pódio no Nacional de Natação em Coimbra

Três nadadores, nove recordes pessoais e uma medalha encerra com chave de ouro a época do Clube de Natação da Búzios. A competir entre a elite da natação nacional, os atletas destacaram-se pela consistência e evolução.

O Clube de Natação da Búzios terminou a época em grande destaque, com nove recordes pessoais (sete dos quais também recordes do clube), quatro presenças em finais e uma medalha de bronze conquistada. A prestação teve lugar no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores, que decorreu em Coimbra no final de Julho e reuniu 705 nadadores de 96 clubes.

David Pacheco competiu em cinco provas, bateu dois recordes do clube e subiu ao pódio com o terceiro lugar nos 200 metros mariposa Juvenil, registando o melhor tempo entre os Juvenis B. Sofia Pereira apurou-se para três finais e estabeleceu cinco novos recordes do clube entre eliminatórias e finais, ficando muito perto do pódio nos 200 metros livres, onde terminou em quarto lugar. Já Leonor Martins alcançou três classificações no top 10 nacional Juvenil, com destaque para os sétimos lugares nos 800 e 1500 metros livres, provas em que obteve o terceiro melhor tempo Juvenil A.

A participação no Campeonato Nacional confirmou o crescimento sustentado dos atletas da Búzios, encerrando uma época marcada pela regularidade, pelo empenho e por resultados que deixam antever uma evolução contínua nos próximos desafios.