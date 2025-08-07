Caixeiros de Santarém com pódios em torneio de teqball no Funchal

Uma dúzia de atletas do Grupo de Futebol Empregados no Comércio de Santarém, também conhecido por Caixeiros, esteve na Challenger Teqball League no Funchal, prova de Categoria 4 a contar para o Circuito Mundial da modalidade, alcançando três pódios. Zsófia Dezsenyi (Hungria), em dupla com Mira Dahlmann (Dinamarca), conquistou o segundo lugar na categoria de Duplas Femininas; Zsófia Dezsenyi subiu novamente ao pódio ao garantir o terceiro lugar nas Duplas Mistas, ao lado do dinamarquês Magnus Madsen; a dupla ucraniana composta por Dima Shevchuk e Oleg Usychenko, ao serviço dos Caixeiros, fechou o pódio com o terceiro lugar nas Duplas Masculinas.

A etapa no Funchal ficou ainda marcada pela despedida oficial de João Pinheiro, tetracampeão nacional, atleta dos Caixeiros e figura histórica do teqball em Portugal. Com cinco participações em campeonatos do mundo e estatuto de atleta mais medalhado de sempre a nível nacional, João Pinheiro despede-se da alta competição, mantendo-se ligado ao clube e à modalidade em novas funções.

As atenções mudam-se agora para Santarém, considerada a Capital do Teqball Nacional, que recebe, de 21 a 23 de Agosto, mais uma etapa da Challenger Teqball League, integrada no Circuito Mundial da FITEQ. A Nave Municipal será palco de mais três dias de competição, com a presença dos melhores atletas portugueses e várias estrelas internacionais, prometendo momentos de grande espectáculo e emoção desportiva.