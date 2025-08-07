Couço foi palco do regresso das lendas do Todo-o-Terreno

O X-Offroad - The Legends Return marcou o regresso das viaturas clássicas de todo-o-terreno às pistas portuguesas, com especial destaque para o Couço, freguesia do concelho de Coruche que acolheu este evento com espírito pioneiro e forte adesão da população. Organizada pela APTE e integrada no Festival Off-Road Couço 2025, a prova juntou dezenas de equipas e viaturas que marcaram gerações, algumas delas paradas há décadas, agora de regresso à acção com o apoio da FPAK, do município de Coruche, da Junta de Freguesia do Couço e de vários parceiros privados.

Mais do que uma simples corrida, o evento foi pensado para devolver protagonismo a máquinas que repousavam nas garagens, mas que mantêm a alma competitiva intacta. O percurso, com 14 quilómetros e duas emblemáticas travessias do rio Sorraia, uma delas na lendária zona do Couço, palco de antigas edições da Baja 1000, garantiu espectáculo e emoção do início ao fim. As condições meteorológicas foram amenas, mas o piso duro e poeirento obrigou a ajustes no ritmo da competição, reforçando a segurança entre os concorrentes. Mais do que um reencontro com o passado, a prova de Couço foi o prenúncio de um futuro promissor para este segmento do desporto motorizado em Portugal.