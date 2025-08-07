uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Desporto Couço foi palco do regresso das len ...
Couço foi palco do regresso das lendas do Todo-o-Terreno
Freguesia do Couço, Coruche, acolheu prova de todo-o-terreno - foto DR

Couço foi palco do regresso das lendas do Todo-o-Terreno

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O X-Offroad - The Legends Return marcou o regresso das viaturas clássicas de todo-o-terreno às pistas portuguesas, com especial destaque para o Couço, freguesia do concelho de Coruche que acolheu este evento com espírito pioneiro e forte adesão da população. Organizada pela APTE e integrada no Festival Off-Road Couço 2025, a prova juntou dezenas de equipas e viaturas que marcaram gerações, algumas delas paradas há décadas, agora de regresso à acção com o apoio da FPAK, do município de Coruche, da Junta de Freguesia do Couço e de vários parceiros privados.
Mais do que uma simples corrida, o evento foi pensado para devolver protagonismo a máquinas que repousavam nas garagens, mas que mantêm a alma competitiva intacta. O percurso, com 14 quilómetros e duas emblemáticas travessias do rio Sorraia, uma delas na lendária zona do Couço, palco de antigas edições da Baja 1000, garantiu espectáculo e emoção do início ao fim. As condições meteorológicas foram amenas, mas o piso duro e poeirento obrigou a ajustes no ritmo da competição, reforçando a segurança entre os concorrentes. Mais do que um reencontro com o passado, a prova de Couço foi o prenúncio de um futuro promissor para este segmento do desporto motorizado em Portugal.

Couço foi palco do regresso das lendas do Todo-o-Terreno
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...