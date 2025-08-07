Equipas definidas para a edição 2025 da Taça Concelhia em Abrantes

Já são conhecidas as equipas que vão disputar a edição 2025 da INCUP- Taça Concelhia de Pré-Época INATEL, uma competição que marca o regresso do futebol de 11 no concelho de Abrantes.

Está concluído o sorteio que definiu as equipas participantes na INCUP – Taça Concelhia de Pré-Época INATEL Futebol de 11, uma competição que marca o arranque da nova temporada desportiva no concelho de Abrantes. O sorteio recentemente realizado definiu a constituição dos dois grupos que integram o torneio. Assim, o Grupo A será composto pelo CPCD Sentieiras, Bemposta FC, CDR Concavada, ACDR “Os Lobos” Carvalhal, CP São Miguel do Rio Torto e CP São Facundo. Já no Grupo B estarão incluídas as formações do Água Travessa FC, Futebol Casais de Revelhos, CP Mouriscas, GDR “Os Esparteiros” e AMF Alvega. A competição terá início no próximo dia 14 de Setembro, sendo que o calendário completo das jornadas será divulgado em breve pelas entidades organizadoras. A INCUP é um torneio de futebol que envolve equipas locais do concelho de Abrantes participantes no Campeonato de Futebol INATEL.