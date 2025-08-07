Hóquei Clube de Santarém com bronze no nacional de patinagem artística

O Hóquei Clube de Santarém participou com três atletas no Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Patinagem Artística, com Salvador Amorim a conquistar o 3º lugar no escalão de juniores. Dinis Azinheira Ricardo classificou-se em 10° lugar em cadetes e Maria do Céu Fernandes alcançou o 28° lugar, em iniciados. Todos competiram na especialidade de patinagem livre. Colectivamente, o clube escalabitano classificou-se em 29º lugar, entre 69 equipas nacionais, na competição realizada em Tomar.