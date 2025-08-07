Judoca Patrícia Sampaio volta a assumir liderança mundial na categoria -78 kg

Judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, em Tomar, reassumiu liderança mundial em -78 kg depois de conquistar uma medalha de ouro no Grand Slam de Ulan Bator.

A judoca Patrícia Sampaio, atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, em Tomar, reassumiu esta semana a liderança do ranking mundial na categoria de -78 kg, depois de conquistar uma medalha de ouro no Grand Slam de Ulan Bator, competição do circuito mundial. A judoca da Filarmónica Gualdim Pais continua a mostrar ser o nome mais forte da actualidade a nível nacional e mundial, com constantes subidas ao pódio desde que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris2024.

Com a vitória em Ulan Bator, na Mongólia, Patrícia Sampaio somou 1000 pontos e subiu da terceira para a primeira posição (6225 pontos), agora à frente da alemã Anna Monta Olek (5.960), vice-campeã mundial, e da italiana Alice Bellandi (5.250), campeã mundial e olímpica. Em Ulan Bator, a judoca tomarense venceu por ippon (pontuação máxima) os três combates que disputou, derrotando na final a japonesa Mami Umeki em apenas 38 segundos, com pontuações sucessivas de yuko, waza-ari e, na mesma sequência, ippon.

Desde os Jogos Olímpicos de Paris2024 alcançou medalhas de bronze nos Grand Slam de Tóquio (Dezembro) e Tbilissi (Março), ouro no Grand Slam de Paris (Fevereiro), ouro nos Europeus de Podgorica (Abril) e bronze nos Mundiais em Budapeste (Junho).