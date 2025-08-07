Laura Agostinho conquista duas medalhas de ouro nos Jogos Desportivos da CPLP em Timor-Leste

A jovem atleta portuguesa Laura Agostinho, natural de Abrantes e representante da Academia Susana Estriga (Ases Estriga), alcançou um feito notável nos XII Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Díli, Timor-Leste, que decorreu entre os dias 17 e 27 de Julho. Com apenas 15 anos, a atleta sub-18 foi duplamente medalhada com ouro, ao vencer as provas de 100 metros planos e salto em comprimento, representando a Selecção Nacional da Federação Portuguesa de Atletismo. Na prova de velocidade, Laura Agostinho conquistou a medalha de ouro nos 100 metros com um registo de 11,98 segundos, beneficiando de um vento favorável de +1,8 m/s. O segundo lugar foi também ocupado por uma atleta portuguesa, Leonor Freitas, que cruzou a meta com o tempo de 12,28 segundos, garantindo um domínio nacional no pódio. No concurso de salto em comprimento, Laura Agostinho voltou a destacar-se entre as participantes, vencendo com um salto de 5,47 metros, o que lhe garantiu a sua segunda medalha de ouro na competição.

Os Jogos Desportivos da CPLP são um evento bienal que reúne jovens atletas dos países de língua portuguesa, promovendo não só o desenvolvimento desportivo, mas também o intercâmbio cultural entre as nações participantes. A edição de 2025 decorreu em Díli, sob organização do Governo de Timor-Leste, e contou com delegações dos países membros da Comunidade.