uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Desporto Ourém recebeu torneio de petanca co ...
Ourém recebeu torneio de petanca com mais de 120 atletas
Torneio de petanca levou mais de uma centena de atletas a Ourém - foto DR

Ourém recebeu torneio de petanca com mais de 120 atletas

Do concelho de Ourém participaram equipas das localidades de Lavradio, Urqueira e Alqueidão. No torneio principal a vitória foi da equipa de São Mamede.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Parque da Cidade António Teixeira, em Ourém, foi o cenário do quinto torneio oficial da época regular da Associação de Petanca da Zona Centro. A iniciativa foi organizada localmente pela União Desportiva e Cultural do Alqueidão e reuniu um total de 124 atletas, em representação de 14 clubes.
Os jogos decorreram com a participação de 37 equipas masculinas e as seis femininas com o concelho de Ourém a fazer-se representar com três formações: Lavradio, Urqueira e Alqueidão. No torneio principal, a vitoria sorriu à equipa de São Mamede e no torneio complementar a Urqueira conquistou o primeiro lugar da classificação. A sessão de entrega de prémios contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa.

Ourém recebeu torneio de petanca com mais de 120 atletas
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...