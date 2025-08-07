Ourém recebeu torneio de petanca com mais de 120 atletas

Do concelho de Ourém participaram equipas das localidades de Lavradio, Urqueira e Alqueidão. No torneio principal a vitória foi da equipa de São Mamede.

O Parque da Cidade António Teixeira, em Ourém, foi o cenário do quinto torneio oficial da época regular da Associação de Petanca da Zona Centro. A iniciativa foi organizada localmente pela União Desportiva e Cultural do Alqueidão e reuniu um total de 124 atletas, em representação de 14 clubes.

Os jogos decorreram com a participação de 37 equipas masculinas e as seis femininas com o concelho de Ourém a fazer-se representar com três formações: Lavradio, Urqueira e Alqueidão. No torneio principal, a vitoria sorriu à equipa de São Mamede e no torneio complementar a Urqueira conquistou o primeiro lugar da classificação. A sessão de entrega de prémios contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa.