Samora Correia com início adiado no Campeonato de Portugal

Grupo Desportivo de Samora Correia voltou aos campeonatos nacionais 23 anos depois, aproveitando a recusa do SC Ferreira do Zêzere em subir de escalão. Formação ribatejana viu o seu primeiro jogo adiado e só começa oficialmente a temporada na Marinha Grande, frente ao Marinhense, a 17 de Agosto.

O sorteio do Campeonato de Portugal realizou-se na Cidade do Futebol e entre as 56 equipas sorteadas esteve o Grupo Desportivo de Samora Correia, que assinalou o regresso às provas nacionais 23 anos depois. A equipa ribatejana integra a Série C do Campeonato Portugal, juntamente com outros 13 clubes, nomeadamente o Naval 1983 (Coimbra), Elétrico FC (Portalegre), FC Oliveira do Hospital (Coimbra), AC Marinhense (Leiria), Mortágua FC (Viseu), CF Os Marialvas (Coimbra), GD Peniche (Leiria), GDV Sernache (Castelo Branco), JD Lajense (Açores), UD da Serra (Leiria), SC Lusitânia (Açores), Benfica de Castelo Branco e a outra equipa representante do distrito de Santarém, o Centro Desportivo de Fátima.

O campeonato da equipa de Samora Correia arranca apenas a 17 de Agosto na Marinha Grande, frente ao Marinhense, já que o embate da 1ª jornada, perante o SC Lusitânia, foi adiado devido a dificuldades de deslocação dos açorianos. A primeira fase termina a 18 de Abril de 2026, com visita ao UD da Serra, de Leiria. Em cada uma das quatro séries, os dois primeiros classificados apuram-se directamente para a fase de subida à Liga 3, os sete seguintes garantem a permanência no Campeonato de Portugal, enquanto os últimos cinco classificados são condenados à descida de divisão.

Recorde-se que a equipa do GD Samora Correia terminou a temporada 2024/25 no segundo lugar da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, no entanto, beneficiou da decisão do campeão SC Ferreira do Zêzere em não subir aos campeonatos nacionais, devido à falta de condições do campo dos ferreirenses.