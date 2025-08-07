uma parceria com o Jornal Expresso

Simão Vieira é campeão nacional de Triatlo Cross em cadetes
Atleta do Pedrógão Triatlo, Simão Vieira sagrou-se campeão nacional de Triatlo Cross em Cadetes

Simão Vieira é campeão nacional de Triatlo Cross em cadetes

Simão Vieira, atleta do Pedrógão Triatlo, concelho de Torres Novas, sagrou-se campeão nacional de Triatlo Cross, em cadetes, numa prova disputada em Fornos de Algodres. Esta época, recorde-se, Simão Vieira já tinha conquistado o título nacional em Duatlo Cross.
Também em destaque esteve o colega de equipa João Ferreira, ao conquistar o primeiro lugar absoluto nesta última etapa do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Cross. O atleta João Silvestre foi terceiro no escalão 25/29 anos (34º absoluto) e Eduardo Matos foi oitavo no escalão 35/39 anos (58.º absoluto). Com estes resultados, a equipa do Pedrógão Triatlo obteve a quarta posição colectiva nesta etapa e ascendeu ao quinto lugar colectivo final, do Campeonato Nacional de Triatlo Cross por Equipas.

