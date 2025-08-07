ARCAS pede donativos à população para a quermesse das festas

A Associação Recreativa Amigos de Samora (ARCAS) está a pedir contribuições com artigos para a quermesse. A entidade organizadora das festas em Honra de Nossa Senhora de Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe pede à população que queira contribuir para entregar os artigos no Palácio do Infantado, em Samora Correia. A quermesse da ARCAS é mais uma das iniciativas da associação na recolha de fundos para a realização das festas, tal como vários eventos realizados durante o ano, como o próprio Carnaval de Samora Correia. As festas decorrem entre 14 e 18 de Agosto.