Associações de Vila Franca de Xira recebem 31 mil euros de apoios

São 124 as associações do concelho de Vila Franca de Xira que vão receber um total de 31 mil euros de apoios financeiros do município para desenvolver a sua actividade. A proposta foi aprovada em reunião do executivo camarário. As verbas foram entregues no âmbito do PAMA - Programa de Apoio ao Movimento Associativo.

Além desse apoio financeiro às associações já integradas, o município aprovou também a integração de sete novas entidades no PAMA a partir de 2025. Entre elas estão as Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da Escola Básica e Secundária Prof. Reynaldo dos Santos e do Jardim de Infância dos Cotovios, bem como a associação Aplauso Pontual, criada em 2019 e que se dedica ao ensino artístico nas áreas da Dança e da Música.

Passam também a integrar o PAMA a associação desportiva Swimturtles, promotora da prática desportiva com foco na natação; o Clube de Fado de Vila Franca de Xira, focado na divulgação e ensino do Fado; a Michael Team Loyos Fighting Associação da Póvoa de Santa Iria, com actividades centradas nas artes marciais e desportos de combate; e, por fim, a Vocale Allegro Associação Coral, criada em 2013, vocacionada para o ensino, ensaio e promoção do canto coral.