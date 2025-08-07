uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Economia Associações de Vila Franca de Xira ...

Associações de Vila Franca de Xira recebem 31 mil euros de apoios

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

São 124 as associações do concelho de Vila Franca de Xira que vão receber um total de 31 mil euros de apoios financeiros do município para desenvolver a sua actividade. A proposta foi aprovada em reunião do executivo camarário. As verbas foram entregues no âmbito do PAMA - Programa de Apoio ao Movimento Associativo.
Além desse apoio financeiro às associações já integradas, o município aprovou também a integração de sete novas entidades no PAMA a partir de 2025. Entre elas estão as Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da Escola Básica e Secundária Prof. Reynaldo dos Santos e do Jardim de Infância dos Cotovios, bem como a associação Aplauso Pontual, criada em 2019 e que se dedica ao ensino artístico nas áreas da Dança e da Música.
Passam também a integrar o PAMA a associação desportiva Swimturtles, promotora da prática desportiva com foco na natação; o Clube de Fado de Vila Franca de Xira, focado na divulgação e ensino do Fado; a Michael Team Loyos Fighting Associação da Póvoa de Santa Iria, com actividades centradas nas artes marciais e desportos de combate; e, por fim, a Vocale Allegro Associação Coral, criada em 2013, vocacionada para o ensino, ensaio e promoção do canto coral.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...