Câmara de Coruche pondera aquisição de imóvel que ocupa passeio e dificulta vida a peões

A Câmara Municipal de Coruche está a estudar a possibilidade de adquirir um imóvel localizado na Rua de São Pedro, n.º 12, com o objectivo de resolver uma situação urbanística que causa vários constrangimentos: a ocupação do passeio público em 1,20 metros. A proposta foi discutida em reunião de executivo, com o ponto a suscitar dúvidas da oposição, nomeadamente do vereador da CDU, Válter Jerónimo.

Durante a sessão camarária foi referido que existe já uma avaliação do valor do imóvel, sendo intenção do município a sua eventual compra para corrigir a ocupação indevida do espaço público. A autarquia aponta como objectivo a “correcção urbanística” que permita libertar o passeio, devolvendo o espaço aos peões.

O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira (PS), salientou que um eventual proprietário do imóvel, que está actualmente à venda numa agência imobiliária, teria de corrigir por si a irregularidade. O autarca não descarta a hipótese de que, com a aquisição do imóvel por parte da autarquia e a demolição do mesmo, não se possa dinamizar um “local de repouso” no espaço. A proposta de estudo do imóvel foi aprovada com abstenção da CDU, mantendo-se assim a incógnita se o município irá avançar ou não para a aquisição do imóvel.