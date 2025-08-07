Campeonato Nacional de Street Workout volta a Samora Correia
O Campeonato Nacional de Street Workout vai voltar a realizar-se em Samora Correia, desta vez a 16 de Agosto. A prova é organizada pela equipa de Calistenia Flow in the Bar de Samora Correia, arrancando às 16h30 na zona ribeirinha da cidade. Com competição masculina e feminina, esta prova reúne força e agilidade, destacando a prática da calistenia. O campeonato conta com várias parcerias e a presença de atletas reconhecidos a nível nacional no mundo do Street Workout.
