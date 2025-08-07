uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Economia Campeonato Nacional de Street Worko ...

Campeonato Nacional de Street Workout volta a Samora Correia

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Campeonato Nacional de Street Workout vai voltar a realizar-se em Samora Correia, desta vez a 16 de Agosto. A prova é organizada pela equipa de Calistenia Flow in the Bar de Samora Correia, arrancando às 16h30 na zona ribeirinha da cidade. Com competição masculina e feminina, esta prova reúne força e agilidade, destacando a prática da calistenia. O campeonato conta com várias parcerias e a presença de atletas reconhecidos a nível nacional no mundo do Street Workout.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...