Edição de 2025.08.07

Empresários de explorações suinícolas obrigados a declarar animais em Abrantes

Durante o mês de Agosto, os operadores de explorações suinícolas devem declarar os animais existentes. O município de Abrantes sublinha a importância desta medida no combate à Doença de Aujeszky.

O município de Abrantes informou que está a decorrer, ao longo do mês de Agosto, o período de Declaração de Existências de Suínos, uma obrigação legal para todos os operadores de explorações suinícolas. A declaração deve referir-se ao número de suínos existentes na exploração à data de 1 de Agosto. Segundo a informação disponibilizada, a declaração pode ser realizada por três vias: presencialmente, junto dos Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais (DSAVR); através das entidades protocoladas com o IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas; ou directamente pelo operador, na Área Reservada do portal do IFAP.
Esta medida tem um papel crucial no reforço da vigilância sanitária e é considerada imprescindível para o controlo da Doença de Aujeszky, uma infecção viral que afecta os suínos e representa riscos significativos para o sector pecuário.

