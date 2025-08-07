uma parceria com o Jornal Expresso

Exposição "Restaur'art" leva mensagem ecológica a praias fluviais de Abrantes
Alunos das Eco Escolas de Abrantes com trabalhos expostos sobre preservação da biodiversidade - foto DR

Exposição “Restaur’art” leva mensagem ecológica a praias fluviais de Abrantes

Alunos das Eco Escolas do concelho de Abrantes dão voz à natureza na exposição "Restaur'art", que decorre a 1 e 8 de Agosto nas praias fluviais de Aldeia do Mato e Fontes, com trabalhos artísticos que alertam para a urgência do restauro dos ecossistemas e a preservação da biodiversidade.

As praias fluviais de Aldeia do Mato e Fontes recebem, nos dias 1 e 8 de Agosto, respectivamente, a exposição "Restaur'art", uma iniciativa que reúne trabalhos desenvolvidos pelas Eco Escolas do concelho de Abrantes, com o objectivo de sensibilizar a população para a urgência do restauro da natureza. A mostra, que decorre entre as 10h00 e as 19h00, visa alertar para os impactos da acção humana sobre os habitats naturais e a consequente perda de biodiversidade, reflectindo sobre as preocupações ambientais e propõem mudanças comportamentais concretas em prol da regeneração ecológica. Com a realização desta exposição, pretende-se também aproximar a mensagem ambiental dos cidadãos, integrando a arte e a criatividade juvenil num espaço de lazer e convívio ao ar livre.

Exposição “Restaur’art” leva mensagem ecológica a praias fluviais de Abrantes
