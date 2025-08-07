Vandalismo provoca nova avaria nos semáforos na EN3 em Santarém

As instalações semafóricas situadas no entroncamento da Estrada Nacional 3 com a Rua 16 de Abril, na saída norte da cidade, voltaram a avariar depois da porta de acesso ao funcionamento do semáforo ter sido forçada. A informação foi confirmada a O MIRANTE por fonte da Câmara Municipal de Santarém. Os semáforos, que estiveram vários meses do ano passado avariados, voltaram a estar na mesma situação e os condutores e moradores da zona voltaram a queixar-se do perigo que existe para quem circula na via. Os sinais estão constantemente desligados, o que acaba por causar alguns congestionamentos de trânsito, afectando sobretudo quem vem do Alto do Bexiga e quer entrar na EN3.

Contactada por O MIRANTE, fonte da Câmara de Santarém confirma que os semáforos naquele entroncamento foram vandalizados e que já foi solicitada “a sua rápida reparação à empresa contratada para prestar serviços nessa área”, algo que deverá acontecer para a semana, pedindo o município “desculpas pelos constrangimentos causados à população”. Recorde-se que o município adjudicou à empresa Soltráfego – Soluções de Trânsito, Estacionamento e Comunicações a reparação e manutenção de semáforos de responsabilidade municipal pelo valor de 68.343 euros mais IVA. O contrato tem a duração de 36 meses e prevê intervenção em 19 localizações.