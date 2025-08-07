Amâncio Ribeiro recandidata-se pelo PS à Junta de Freguesia de Paialvo

O Partido Socialista apresentou oficialmente a recandidatura de Amâncio Ribeiro à presidência da Junta de Freguesia de Paialvo, no concelho de Tomar. “Com trabalho feito, proximidade com a população e um conhecimento profundo das necessidades da freguesia, Amâncio Ribeiro volta a apresentar-se aos eleitores com o compromisso de continuar a servir Paialvo com dedicação, seriedade e espírito de equipa”, pode ler-se em comunicado de imprensa.

O PS refere ainda que a candidatura pretende renovar a confiança no caminho iniciado, juntando experiência, dinamismo e novas ideias para responder aos desafios futuros da freguesia.