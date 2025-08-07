António José Carvalho volta a candidatar-se à Junta de Freguesia de Tramagal

O Movimento Independente Freguesia de Tramagal (MIFT) anunciou oficialmente a sua candidatura às próximas eleições autárquicas, que terão lugar no dia 12 de Outubro. A recandidatura será liderada por António José Carvalho, actual presidente da junta de freguesia, que vai assumir o compromisso de “dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos”. O MIFT considera que o trabalho desenvolvido nos últimos anos demonstrou ser possível governar com responsabilidade, envolvendo a população e promovendo a iniciativa local. Ainda assim, reconhece que persistem desafios que exigem um novo ciclo de ambição e exigência.

Em comunicado, o MIFT destaca-se como “um movimento independente, desvinculado de partidos políticos, reunindo cidadãos de diferentes sensibilidades com o objectivo comum de defender os interesses da freguesia”. O movimento pretende reforçar a união em torno de um projecto para “uma freguesia mais forte, mais justa e mais desenvolvida”, reforçando a importância de valorizar a iniciativa local e qualificar o território.