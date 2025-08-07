Autarca defende Festas de Marinhais que anteciparam fogo de artifício para fugir à proibição

Comissão de Festas de Marinhais antecipou lançamento de fogo de artifício para escapar às restrições de alerta vermelho devido ao risco de incêndio e acabou por se ver envolvida numa polémica com dimensão nacional. Presidente da Câmara de Salvaterra de Magos colocou-se ao lado dos festeiros com uma frase provocatória.

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos veio defender a comissão de festas da freguesia de Marinhais, que tem sido atacada por causa de ter antecipado o fogo de artifício para não violar a proibição de lançamento de engenhos pirotécnicos devido à situação de elevado risco de incêndio. Apesar de os foguetes terem provocado cinco pequenos focos de incêndio, rapidamente debelados pelos bombeiros de prevenção nas festas, Hélder Esménio congratulou a comissão pelo “rigoroso cumprimento” das condições exigidas pelas autoridades. O caso atingiu uma dimensão nacional e levou a organização das Festas em Honra de S. Miguel Arcanjo a desactivar os comentários nas redes sociais.

O autarca, eleito pelo PS, garantiu que foi feita a prevenção de incêndios com proximidade às autoridades competentes para um “festejo em ambiente urbano que honra a tradição, história e a lei”. O presidente, que já não se pode recandidatar por ter atingido o limite de mandatos, acompanhou a publicação da sua opinião nas redes sociais com uma imagem provocatória, com a frase “se há pessoal a falar mal de ti é porque estás a fazer alguma m*rda bem…”. Houve muita gente que nas redes sociais acusou a comissão de festas de “falta de noção” e “chico espertismo”.

As Festas em Honra de S. Miguel Arcanjo, em Marinhais, decorreram entre 30 de Julho e 4 de Agosto. As celebrações contaram com vários eventos de animação, cultura e associativismo. A antecipação do lançamento dos foguetes, para as 23h30 de sábado, quando à meia-noite entrava em vigor as restrições, gerou discórdia entre populares nas caixas de comentários. O assunto ganhou escala nacional, difundindo ainda mais pelas redes sociais e chegando aos telejornais. O fogo de artificio é anualmente um dos pontos altos dos festejos, com as comissões de festas a investirem forte neste tipo de actividade.

Na informação a antecipar o lançamento dos foguetes a comissão dizia: “Por imperativos de ordem legal a Comissão de Festas de Marinhais 2025, comunica que o espectáculo de fogo de artificio previsto para a noite de sábado tem de ser antecipado para as 23h30 (…). O fogo estava previsto para esta noite dentro, pelas 00h30, já de domingo, mas questões que se prendem com as condições climatéricas levaram a esta antecipação”, lia-se no aviso à população que garantia que estavam “reunidas as condições de segurança para levar a cabo esse espectáculo”.