Bloco de Esquerda apresenta cabeças de lista às assembleias de freguesia no concelho de VFX

Rodrigo Silva, Catarina Neto, Carolina Alves e Patrícia Lavareda são os primeiros rostos apresentados pelo partido.

A assembleia concelhia do Bloco de Esquerda de Vila Franca de Xira divulgou os nomes dos primeiros candidatos das listas que o partido, em candidatura própria, irá apresentar às assembleias de freguesia do concelho de Vila Franca de Xira, nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Para a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa Rodrigo Silva será o cabeça de lista. Com 29 anos, é natural de Bragança e residente na Póvoa de Santa Iria, é dirigente sindical no Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais. Também integra a direcção da Interjovem Lisboa e da “Cinta de la Raposa”, a comissão organizadora da Marcha LGBTQIA+ de Bragança.

Já no que toca à União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho o BE vai às urnas com Catarina Neto, 27 anos, natural de Alverca e investigadora na área da História Contemporânea. Licenciada e mestre em História, tem ainda uma pós-graduação em Museologia e Museografia pela FBAUL e está actualmente a realizar o seu doutoramento. Para a União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz concorre Carolina Alves, de 25 anos, residente nos Cotovios, estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

Por fim, em Vila Franca de Xira, o partido apresentou Patrícia Lavareda, 43 anos, uma mulher de causas, segundo o partido, determinada e com um percurso marcado pelo compromisso com a solidariedade, a justiça social e a intervenção política próxima e activa. O partido ainda não apresentou candidatos às freguesias de Vialonga e União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo.