Câmara de VFX acusada de eleitoralismo por acelerar obra na Póvoa de Santa Iria
A antecipação da conclusão do parque de estacionamento da Póvoa de Santa Iria, junto à estação ferroviária, levou o PAN e o Chega a falarem em “milagre eleitoralista”. Na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, o presidente do executivo socialista, Fernando Paulo Ferreira, respondeu que não irá inaugurar obras antes das autárquicas.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), garantiu que não vai inaugurar obras nem equipamentos até às eleições autárquicas de 12 de Outubro. A afirmação foi feita na reunião extraordinária da assembleia municipal, após críticas da oposição à reprogramação financeira da empreitada do parque de estacionamento/interface junto à estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria.
De acordo com o edil, no decorrer da obra a empresa responsável alocou mais recursos humanos, razão pela qual o parque estará concluído antes do ano de 2026. Além disso, a obra custará menos aos cofres da câmara do que o inicialmente previsto. O eleito do PAN, Nelson Batista, classificou a antecipação como um “milagre eleitoralista”. A mesma opinião teve o Chega, com o eleito Diogo Monteiro a considerar que, desde o início da obra, tem havido instrumentalização política, lembrando que até a presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa fez um vídeo nas redes sociais a promover a empreitada.
“A conclusão do parque está prevista para Maio de 2026, mas por milagre ficará pronta ainda em 2025, ano de eleições. Coincidência? Não nos parece. É o Partido Socialista a acelerar as obras e a mostrar trabalho em tempo eleitoral. O povo está farto destas jogadas e de ser tratado como peão em estratégias de marketing político”, afirmou, desafiando Fernando Paulo Ferreira a anunciar a data da inauguração.
O presidente respondeu que não sabe ao certo a data de conclusão total da obra, que até pode ocorrer depois das eleições. Fernando Paulo Ferreira acrescentou ainda que a parte já executada do parque está a ser utilizada pelos automobilistas.