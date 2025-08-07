Câmara de VFX acusada de eleitoralismo por acelerar obra na Póvoa de Santa Iria

A antecipação da conclusão do parque de estacionamento da Póvoa de Santa Iria, junto à estação ferroviária, levou o PAN e o Chega a falarem em “milagre eleitoralista”. Na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, o presidente do executivo socialista, Fernando Paulo Ferreira, respondeu que não irá inaugurar obras antes das autárquicas.