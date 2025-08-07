uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-07
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.07 1ª página Política Câmara de VFX acusada de eleitorali ...

Câmara de VFX acusada de eleitoralismo por acelerar obra na Póvoa de Santa Iria

A antecipação da conclusão do parque de estacionamento da Póvoa de Santa Iria, junto à estação ferroviária, levou o PAN e o Chega a falarem em “milagre eleitoralista”. Na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, o presidente do executivo socialista, Fernando Paulo Ferreira, respondeu que não irá inaugurar obras antes das autárquicas.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), garantiu que não vai inaugurar obras nem equipamentos até às eleições autárquicas de 12 de Outubro. A afirmação foi feita na reunião extraordinária da assembleia municipal, após críticas da oposição à reprogramação financeira da empreitada do parque de estacionamento/interface junto à estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria.
De acordo com o edil, no decorrer da obra a empresa responsável alocou mais recursos humanos, razão pela qual o parque estará concluído antes do ano de 2026. Além disso, a obra custará menos aos cofres da câmara do que o inicialmente previsto. O eleito do PAN, Nelson Batista, classificou a antecipação como um “milagre eleitoralista”. A mesma opinião teve o Chega, com o eleito Diogo Monteiro a considerar que, desde o início da obra, tem havido instrumentalização política, lembrando que até a presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa fez um vídeo nas redes sociais a promover a empreitada.
“A conclusão do parque está prevista para Maio de 2026, mas por milagre ficará pronta ainda em 2025, ano de eleições. Coincidência? Não nos parece. É o Partido Socialista a acelerar as obras e a mostrar trabalho em tempo eleitoral. O povo está farto destas jogadas e de ser tratado como peão em estratégias de marketing político”, afirmou, desafiando Fernando Paulo Ferreira a anunciar a data da inauguração.
O presidente respondeu que não sabe ao certo a data de conclusão total da obra, que até pode ocorrer depois das eleições. Fernando Paulo Ferreira acrescentou ainda que a parte já executada do parque está a ser utilizada pelos automobilistas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...