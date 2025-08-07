uma parceria com o Jornal Expresso

CDU aposta em Vasco Neves para Assembleia de Freguesia de Marinhais
A CDU anunciou Vasco Neves como cabeça-de-lista à Assembleia de Freguesia de Marinhais. Natural da localidade e com 30 anos, o candidato assume o desafio com o compromisso de devolver dinamismo a uma freguesia que considera ter ficado para trás. Com formação superior em Treino Desportivo, trabalha actualmente como carteiro nos CTT em Marinhais. Ligado ao associativismo local, Vasco Neves é vice-presidente do Grupo Desportivo de Marinhais, onde foi jogador, treinador e dirigente ao longo de vários anos. Presidiu à Associação do Carnaval dos Amigos de Marinhais em 2023/24 e participou activamente nas Comissões de Festas.

