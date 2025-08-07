CDU apresenta candidatos em Almeirim que querem estar com as pessoas

A CDU que nas últimas eleições garantiu a eleição de uma vereadora na Câmara de Almeirim, a única da oposição, candidata agora Ana Rita Monteiro que tem como objectivos defender as causas sociais, ambientais, culturais e os serviços públicos.

A CDU de Almeirim apresentou no sábado, 2 de Agosto, os candidatos às próximas eleições autárquicas no Parque Lourenço de Carvalho (Parque das Laranjeiras), que foi presidente da câmara após o 25 de Abril. Ana Rita Monteiro é a cabeça de lista à câmara, enquanto Fernando Cardoso concorre à Freguesia de Almeirim e Sónia Colaço, que já foi vereadora na oposição, à assembleia municipal. Na apresentação estiveram os vizinhos de Alpiarça, Mário João Pereira e Mário Fernando Pereira, respectivamente candidatos à freguesia e câmara municipal daquele concelho.

Manuela Cunha, dirigente do Partido Ecologista “Os Verdes”, ex-vereadora da CDU e mandatária concelhia, tarefa que partilha em conjunto com José Manuel Sampaio, médico pediatra e membro do PCP, falou do trabalho da coligação do PCP e de Os Verdes em Almeirim, dando como exemplo a criação dos 20 Kms de Almeirim, a feira agrícola e a existência de ciclo pistas. Convicta de que os candidatos saberão dar continuidade aos princípios de trabalho, honestidade e competência que caracterizam a CDU, concluiu que este é o projecto político que saberá estar com as pessoas de Almeirim. A cabeça de lista à assembleia municipal, Sónia Colaço, renovou o compromisso de continuar a trabalhar para a população, tendo em vista o seu bem-estar e o desenvolvimento equilibrado e sustentável do concelho. Ana Rita Monteiro, candidata à câmara, referiu que a sua participação na CDU, actualmente em substituição da vereadora da CDU, lhe permitiram ter um melhor conhecimento do trabalho autárquico. Acrescenta que se candidata para defender as causas sociais, ambientais, culturais, os serviços públicos, entre outras. Realçou que a elaboração do programa é para ser feita em diálogo, ouvindo os candidatos, os amigos e todos aqueles que queiram contribuir com ideias e propostas. No que respeita às freguesias, foram apresentados os seguintes cabeças de lista: Fernando Cardoso (Almeirim), António Figueiras (Fazendas de Almeirim), Carlos Arreigota (Benfica do Ribatejo) e José Carlos Avó (Raposa).

Na iniciativa interveio ainda Valter Cabral, membro do Comité Central do PCP e órgãos executivos do distrito de Santarém, referiu-se ao complexo contexto em que este acto eleitoral se vai realizar, marcado pela intensificação das políticas de direita levadas. E acrescentou que a CDU continua a ser uma força séria, ligada à terra, às pessoas e ao futuro.